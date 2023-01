Tottenham | poker della squadra di Conte al Crystal Palace

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) In Premier League chiude la giornata la vittoria delcontro il, ladifaIn Premier League chiude la giornata la vittoria delcontro il, ladifa. Succede tutto nella ripresa con la doppietta di Harry Kane poi Doherty e Son chiudono la pratica. Tre punti importanti per gli Spurs. L'articolo proviene da Calcio News 24.

