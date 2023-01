Torture e sevizie su un 13enne | arrestati due 15enni | minacciarono anche di dargli fuoco

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Attirato in un garage con l’inganno, torturato e liberato solo dopo averlo minacciato di. La vittima, 13 anni, era stata cosparsa di olio per motori. Questo ennesimo caso di violenza tra giovani arriva da Caltanissetta dove i carabinieri, su ordine del gip del Tribunale per i minorenni, hanno arrestato duecon l’accusa di avere torturato e seviziato un tredicenne. La vicenda, risale allo scorso mese di settembre: secondo la ricostruzione degli investigatori i due avrebbero sequestrato il ragazzino legandogli caviglie, polsi e bocca con nastro da imballaggio; lo avrebbero preso a schiaffi, umiliato con sputi al volto e minacciato con utensili e un coltello, oltre a versargli addosso olio per motori minacciando di. Dopo circa un’ora e mezza, il...

Euronews Italiano

Una prigionia vissuta tra pestaggi,. Una volta, ricorda l'imprenditore, come punizione per aver fatto lo sciopero della fame lo hanno lasciato per 12 ore sotto il sole, con i piedi ...La vittima, un 25enne, era accusata dai suoi ex amici di aver avuto una relazione con la compagna di uno del gruppo. Lo hanno rapito, interrogato e torturato, provocandogli lesioni che lo hanno quasi ... Torture e sevizie su un 13enne, Cc arrestano due 15enni Il ragazzino era stato attirato con l’inganno in un garage. Gli aggressori bloccati dai carabinieri (foto Ansa) ...Due quindicenni sono stati arrestati dai carabinieri di Caltanissetta con l'accusa di avere torturato e seviziato un tredicenne. (ANSA) ...