Torre del Greco | parroco minacciato in chiesa e rapinato col coltello alla gola

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoe derubato dei soldi presenti in canonica. È accaduto questa mattina adel(Napoli) nei locali delladi Sant’Antonio a Brancaccio. Ad indagare sull’accaduto sono gli agenti del locale commissariato di polizia, che hanno già provveduto a acquisire le immagini degli impianti di videosorveglianza della zonaricerca di immagini che possano risultare utili all’individuazione delle due persone – come ha raccontato agli inquirenti don Raffaele Del Duca – che questa mattina attorno alle 7 sono entrati nei locali della parrocchia, hannocon unil presule e l’hanno costretto a recarsi in canonica. Qui i malviventi si sono fatti consegnare i soldi presenti in quel ...

Parroco minacciato e derubato dei soldi presenti in canonica. È accaduto a Torre del Greco nei locali della chiesa di Sant'Antonio a Brancaccio. Ad indagare sull'accaduto sono gli agenti del locale commissariato di polizia, che hanno già provveduto a acquisire le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona alla ricerca di immagini che possano risultare utili all'individuazione delle due persone. Con l'abito talare, pronto per la messa delle 7 nella chiesa Sant'Antonio a Brancaccio di Torre Del Greco. Il parroco don Raffaele del Duca e' stato avvicinato da due uomini con il passamontagna.