Torino-Verona | le formazioni ufficiali | Vlasic falso nove | gioca Djuric

Dopo le gare delle 12.30, è tempo di scendere in campo Spezia - Atalanta eper la sedicesima giornata del campionato di Serie ALa sedicesima giornata del campionato di Serie A ha preso il via alle 12.30 con le sfide tra Salernitana - Milan e Sassuolo - ...... Lazio e Inter 30; Atalanta e Roma 27; Udinese 24;21; Fiorentina e Bologna 19; Salernitana ed Empoli 17; Monza e Sassuolo 16; Lecce 15; Spezia 13; Cremonese 7; Sampdoria 6;5 Dejan ...Quest’oggi alle ore 14:30 si giocano Spezia-Atalanta e Torino-Verona, gare valide per la 16 giornata del campionato di Serie A. Queste le formazioni ufficiali. Spezia-Atalanta SPEZIA (3-5-2) : Zoet; ...Dopo la lunghissima sosta per il Mondiale in Qatar, la Serie A finalmente ritorna in campo, e lo fa col botto Le partite delle 12.30 hanno subito regalato spettacolo, e siamo sicuri che il big match d ...