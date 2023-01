Torino-Verona | le formazioni ufficiali | c’è Lazovi?

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Manca poco al fischio d’inizio di-Hellas, partita valida per il 16º turno di Serie A, che riprende oggi dopo la sosta invernale (di seguito ledella sfida). Il calcio d’avvio della gara è previsto per le 14:30 allo stadio “Olimpico Grande”, e avverrà in contemporanea a quello di Spezia-Atalanta. Il match sarà visibile sulla piattaforma streaming di DAZN e in TV su Zona Dazn 2 di Sky. Sono 28 i precedenti in Serie A disputati fra le due compagini nel capoluogo piemontese, con una netta superiorità delle vittorie granata (11) a fronte dei 3 successi gialloblù. I pareggi sono stati invece 14 sino ad ora. L’anno scorso, gli uomini di Juri? hanno saputo imporsi 1-0 sul, allora ai comandi di Igor Tudor, grazie alla rete di Pobega. Medesimo fu ...

LIVE Torino-Verona 0-0: la cronaca in diretta 13' ancora Toro in attacco, salva Ceccherini quasi sulla linea 9' si vede Schuurs in attacco 4' Ricci in attacco, palla lunga 1' comincia il match Minuto di silenzio per Pelè