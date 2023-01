Torino Verona in streaming gratis? Guarda la partita

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vederein. Il match è in programma mercoledì 4 gennaio 2023, alle ore 14.30. I granata per provare ad avvicinarsi alla zona Europa, mentre la formazione di Bocchetti, che ha finito la deroga per figurare come allenatore visto che è L'articolo proviene da Calcio e Finanza.