Torino-Verona 1-1 | Miranchuk risponde a Djuric

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) –pareggiano 1-1 nella gara valida per la 16esima giornata di Serie A. La squadra di Juric si porta a 22 punti mentre ila 6 ancora in ultima posizione. Primo tempo senza grandi azioni pericolose fino al 45? quando il lampo di, che di testa sfrutta perfettamente un corner battuto da Lazovic e porta in vantaggio il. Ilad inizio ripresa prova a raddrizzare al gara e ci riesce al 64? con una perla di, che di sinistro dai 25 metri, dopo aver ricevuto da Schuurs, fulmina Montipò per l’1-1. I granata provano a trovare il successo che sfiorano al termine del sesto minuto di recupero con Lukic che dopo l’uscita sbagliata di Montipò, di testa a porta vuota mette il pallone alto. L'articolo proviene da ...

