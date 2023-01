Tonali lancia la sfida al Napoli | lo ha detto in diretta sullo Scudetto

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il Milan quest’oggi ha battuto per 2-1 la Salernitana all’Arechi, nel match che ha aperto la sedicesima giornata di Serie A, la prima dopo lo stop forzato causa Mondiali. Nonostante qualche difficoltà nel finale, i rossoneri chiudono la pratica granata nei primi 45? di gioco grazie ae Leao. Ultime calcionon si nascondeScuAl termine della, il centrocampista del Milan Sandroha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla lotta Scu. Di seguito, quantoai microfoni di DAZN: “Siamo una squadra forte, oggi quasi perfetti. Potevamo fare uno o due gol in più per stare più tranquilli, ma siamo comunque felicissimi dei tre punti. Oggi era fondamentale, poi dovevamo ...

Fcinternews.it

...mette palla nello spazio per Leao che salta in velocità due uomini, Lovato poi in scivolata lo ferma in fallo laterale 49': Attacca la Salernitana, maintercetta eil ...5' - Salernitana pericolosa: Diaa rete Piatek che entra in area ma al momento della battuta ... 32' - Ancora Milan vicino al gol: invenzione diper Leao che appoggia per Giroud, Ochoa con ... Milan, Tonali lancia la sfida: "Difenderemo lo Scudetto fino all'ultima goccia di sudore" Tonali, autore di una prestazione scintillante oggi contro la Salernitana, sogna ancora lo scudetto. La sfida al Napoli è stata lanciata.Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...