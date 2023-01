Tonali esce allo scoperto sul futuro di Leao | poi lancia la sfida al Napoli

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Sandro, in seguito alla vittoria contro la Salernitana di mister Nicola all’Arechi, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Il centrocampista rossonero e leader dello spogliatoio ha parlato delle ambizioni di questo Milan e del compagno Rafael. SandroMilan Scudettosullo scudetto e sul compagno ”Giocare qua è difficile, poi dopo aver preso gol lo è anche di più. Il pubblico è meraviglioso. La vittoria era importantissima. Siamo una squadra forte, oggi quasi perfetti. Potevamo fare 1/2 gol in più per stare più tranquilli, ma siamo comunque felicissimi dei 3 punti. Oggi era fondamentale, poi dovevamo chiudere il periodaccio. Fin quando potremo, difenderemo lo scudetto fino all’ultima goccia di sudore e tutti sono sicuro che lo faranno. Sono felice di aver segnato qui ...

... Bradaric mura su Brahim Diaz che poi tenta la conclusione in diagonale, la palladi ... 15' - GOL MILAN - Raddoppio del Milan: Ochoa salva su, Brahim Diaz raccoglie la respinta e appoggia ... Diretta Salernitana - Milan (1-2) Serie A 2022 Il Milan inaugura il 2023 vincendo 2-1 in casa della Salernitana e lo fa anche grazie a Sandro Tonali, autore di un assist e di un gol. Il centrocampista, al termine dell'incontro, ha commentato a Sky ...Dopo la vittoria per 1-2 del Milan sulla Salernitana, nella gara valida per la 16ª giornata di Serie A, Sandro Tonali parla dello Scudetto ...