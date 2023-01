Pianeta Milan

Una cavalcata da brividi, e ora un sogno che si para davanti agli occhi. Non vuole porsi limiti, Fikayo: per lui tutto è possibile,vincere la Champions League. Il difensore rossonero ha raccontato di sé e del Milan in una lunga intervista al canale Youtube Players' Tribune Football , ...Nella mia testa stavo pensando: 'se alla fine non vado al Milan, posso dire di aver parlato ... Cosìsul canale Youtube 'Players' Tribune Football'. Tomori: “Anche Thiago Silva mi chiese se andassi al Milan” Fikayo Tomori ricorda il suo trasferimento al Milan citando Paolo Maldini e raccontando altre emozioni provate in maglia rossonera.Il difensore rossonero: C'era un mare di persone, immagina se vinciamo la Champions League... Era incredibile.