Tiro a volo | coppa del mondo Rabat 2023 | Jessica Rossi guida i convocati dell’Italia

La Dea della Caccia

Cinque minuti dopo, il suo compagno di squadra Tonali ha permesso ai milanesi di prendere ilcon un bel(15°)'. Segue la ricostruzione del match, in gran parte dominato dal Milan, almeno ......al, il pallone scivola sul fondo. 80' - Ultimi dieci giri di cronometro, Ischia vicina alla tredicesima vittoria in campionato. Per l'Acerrana sarà il settimo stop nella competizione. 76' -... TIRO A VOLO. GLI INVERNALI INAUGURANO IL 2023, GARE IN SEI REGIONI GIÀ DALL’EPIFANIA La capitale dal Marocco, Rabat, è la prima tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo 2023. Dopo la pausa invernale, da venerdì 13 a martedì 24 gennaio si disputeranno le sfide di trap e skeet e il nuovo ...LA SPEZIA (ITALPRESS) – L’Atalanta incappa in un pomeriggio no, lo Spezia non ne approfitta e gli ospiti gongolano per il gol del 2-2 ...