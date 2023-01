WIRED Italia

Agli 822.000 follower su Instagram (e altrettanti su) aveva detto 'che le cose non andavano ... Qualunque cosa accada, so che la mia vita non è stata vanaho lottato e ho ottenuto ciò che ...Agli 822.000 follower su Instagram (e altrettanti su) aveva detto 'che le cose non andavano ... Qualunque cosa accada, so che la mia vita non è stata vanaho lottato e ho ottenuto ciò che ... TikTok, perché il nuovo trend delle fidanzate casalinghe diventato virale è sbagliato