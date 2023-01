“TI MANGIO IL CUORE” | dal 6 gennaio su PARAMOUNT+

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Da venerdì 6susarà disponibile TIIL, filmOriginal con protagonisti Elodie al suo esordio cinematografico e Francesco Patanè. Da chi è prodotto “Tiil”? Il film, liberamente tratto dall’omonimo libro di Carlo Bonini e ancora, Giuliano Foschini edito da Giangiacomo Feltrinelli Editore e diretto da Pippo Mezzapesa, prodotto da Indigo Film con Rai Cinema in collaborazione con, presentato in anteprima alla 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Sinossi Una storia d’amore e vendetta, di sentimento e annientamento, ambientata in Puglia. Arso dal sole e dall’odio, il promontorio del Gargano è conteso da criminali che sembrano venire da un tempo remoto ...