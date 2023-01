Thiago Motta | «C’era un rigore per noi Iniziamo l’anno nuovo con le solite abitudini»

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Dopo la sconfitta contro la Roma, il tecnico del Bolognaha parlato ai microfoni di Dazn. Il tecnico del Bologna si è soffermato sull’arbitraggio, a sua detta non equo. Ilconcesso alla Roma, per lui, è inesistente, mentre ce n’era uno non fischiato per il Bologna.ha attaccato l’arbitro: si iniziariprendendo le vecchie, ha detto. Ed ha aggiunto che questo tipo di decisioni sbagliate condizionano gli esiti delle partite, restano scolpite nei risultati. Il tecnico ha dichiarato di comprendere la frustrazione dei suoi giocatori. Queste le parole di: «Credo che abbiamo fatto una buona partita, c’è qualcosa da migliorare. Abbiamo perso una partita difficile da digerire. Dobbiamo prenderla con calma. ...

Corriere dello Sport

Commenta per primo L'allenatore del Bologna,, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta con la Roma e ha polemizzato per le decisioni arbitrali: 'Abbiamo fatto una buona partita, dobbiamo migliorare alcune cose. Sono contentissimo anche ...Al 56' la squadra diè pericolosa su una tripla occasione: Mancini anticipa Soriano sul cross, Smalling si immola sul tiro di Ferguson e alla fine è Rui Patricio a bloccare sulla ... Thiago Motta è una furia per il rigore alla Roma: la frase urlata a bordo campo "Ricominciano con le brutte abitudini: ma il calcio non è questo, il calcio si è evoluto". Thiago Motta recrimina dopo la sconfitta del suo Bologna in casa Roma e ...I giallorossi dopo la pausa Mondiali in campo all'Olimpico mercoledì alle 16.30 Redazione Finalmente la Serie A. Dopo due mesi di stop causa Mondiali in Qatar, lo stadio Olimpico torna a tingersi di… ...