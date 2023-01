“The Menu” con Ralph Fiennes arriva su Disney+

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) ROMA – A poco meno di due mesi dalla sua uscita, sbarca ora su“The“, il film conto il 17 novembre 2022 in tutte le sale cinematografiche italiane. Uno chef prepara unda sogno guarnito da scioccanti sorprese. Ogni portata è un nuovo indizio. E’ assolutamente da non perdere questa pellicola in bilico tra commedia noir, thriller e horror, che nel cast annovera anche Nicholas Hoult e Anya Taylor-Joy. La sceneggiatura è di Seth Reiss e Will Tracy. Una produzione Searchlight Pictures. “The”, per la regia di Mark Mylod, racconta di una coppia (Anya Taylor Joy e Nicholas Hoult) che insieme ad altri commensali facoltosi si reca su un’isola costiera per mangiare in un ristorante esclusivo dove lo chef (interpretato da ...

http://www.odysseo.it/

... - Diego Calva - Babylon - Daniel Craig - Glass Onion: A Knives Out Mystery - Adam Driver - White Noise - Colin Farrell -Banshees of Inisherin - Ralph Fiennes -Miglior attrice di una ...VEDI ANCHE- dal 4 gennaio Uno dei film rivelazione della stagione cinematografica sbarca già su Disney+. Anya Taylor - Joy mangia da uno chef superstar, ma la cena prende una piega horror. ... The Menu When Adam Caroll was diagnosed with a brain tumour his instinct was to bottle it up; now he wants to get men talking about their diagnosis ...Jackson man charged with two attempted murders in Monday Burlington stabbings. Edward Guilford critical after emergency open heart surgery.