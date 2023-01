The Flash 9 | Oliver Queen e Barry Allen di nuovo insieme | confermato il ritorno di Stephen Amell

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Con l'avvicinarsi della sua conclusione Thevedrà ildinei panni di; cosa dobbiamo aspettarci?tornerà nei panni del suoper la stagione finale di The. The CW ha ufficializzato che nell'episodio 9x09 della serie vedremoe Freccia Verde nuovamente fianco a fianco, intenti a collaborare contro qualcosa di ancora imprecisato. "Non appena la nostra stagione finale è stata annunciata sapevamo di volere ildinel suo ruolo iconico di", ha dichiarato il produttore esecutivo ...

Dopo molta attesa è arrivata la conferma che Stephen Amell farà parte del cast della stagione 9 di, l'ultima della serie con Grant Gustin nel ruolo di Barry Allen. L'interprete di Oliver Queen sarà una guest star del nono episodio in cui appariranno anche David Ramsey, Keiynan Lonsdale e ...