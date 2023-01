The Bad Guy | Giulia Maenza | “Teresa è un po' come me | in questo nostro staccarci dalla realtà”

L'Espresso

La Stagione 2 diBatch è disponibile su Disney+ da oggi, con la diffusione dei primi due episodi della serie animata, così uno dei produttori ne ha approfittato per rilasciare un'intervista e rispondere ad ...Per ora conosciamo solo il singolo Onrun . Yo La Tengo, This stupid world (10 febbraio) La ... Thundercat (in Cracker Island ), Stevie Nicks dei Fletwood Mac (in Oil ),Bunny (in Tormenta ) e ... The Bad Guy, la commedia disumana Some people love leaving their Christmas tree and decorations up so the lights can keep away the January blues, but according to tradition you should be taking them down tomorrow ...In the wake of Southwest Airlines’ past two weeks, which saw the airline cancel thousands of flights due to bad weather and operations issues, the company is offering passengers 25,000 Rapid Rewards ...