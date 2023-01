TFA sostegno | docente ITP potrà lavorare in tutte le scuole secondarie di secondo grado

Orizzonte Scuola

Un'inchiesta sulla presunta compravendita delle tracce per la prova scritta al concorso riservato agli insegnanti per acquisire la specializzazione nel. Nei giorni scorsi - si legge su anteprima24.it - era scattata la denuncia al Comando Provinciale dei Carabinieri dal segretario generale della Cgil di Avellino Franco Fiordellisi , i ...... confezionato dall'inviato Luca Abete, a proposito delle abilitazioni rumene, svolgendo un'inchiesta su un centro di formazione che consente di conseguire il, convalidarlo in Italia e ... Il TFA sostegno in Romania, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, finisce a Striscia la notizia Desta perplessità il conseguimento dell'abilitazione TFA in Romania con metodi discutibili. Ne ha parlato anche 'Striscia la notizia '.Un’inchiesta sulla presunta compravendita delle tracce per la prova scritta al concorso riservato agli insegnanti per acquisire la specializzazione nel sostegno.