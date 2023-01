ilmattino.it

in auto a Venafro: morto un carabiniere, la dinamica È deceduta la persona rimasta gravemente ferita a seguito dell'incidente avvenuto sulla Statale Casilina 6 Dir, tra Venafro (Isernia) e ...... residente a Montano Lucino, in provincia di Como, ma originaria di Grosio, è deceduta in seguito ad unincidente avvenuto sulla strada Briantea, domenica 1 gennaio 2023.sulla ... Terribile schianto in auto: morto il carabiniere Vincenzo Testa L'incidente poco dopo le 14 sulla strada provinciale 34 nel tratto che porta a Buscate e Castano Primo. Apprensione per il giovane soccorso in codice rosso ...VILLA LITERNO/FRIGNANO (Lidia e Christian de Angelis) Terribile incidente stradale 8 veicoli coinvolti e diversi feriti. Durante la notte lungo la famigerata Nola/Villa Literno nei pressi dello svinc ...