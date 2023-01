Terremoto nelle Marche | scossa di magnitudo 3 5 con epicentro al largo di Pesaro

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Undi3.5 è stato avvertitoalle 16:55 di questo pomeriggio. L'si trova nel Mar Adriatico, aldella costa pesarese. Come riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'ipocentro è stato registrato a 9 km di profondità. Al momento non sono segnalati danni a cose o persone.

il Resto del Carlino

