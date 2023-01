Terra Amara | anticipazioni puntata di oggi | 4 gennaio 2023

ilsipontino.net

Tra qualche settimana, nelle prossime puntate italiane di, ci sarà spazio per l'avvicinamento tra la domestica Gülten Takn (Selin Genç) e Çetin Cierci (Aras enol), il fido servitore di Ylmaz Akkaya (Uur Güne) e Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alk). ...Doppio appuntamento oggi martedì 3 gennaio 2023 con la soap turca. Ecco i Video Mediaset per rivedere le intere puntate trasmesse da Canale 5 in replica streaming . Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui ... Anticipazioni Terra Amara, vendetta crudele di Demir: lacrime e disperazione! Quando parliamo di Terra Amara dobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al ...Nelle puntate di Terra amara dell’11 e 12 gennaio Zuleyha sfuggirà alla morte, invece il marito Demir finirà dietro le sbarre del carcere ...