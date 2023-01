Terra Amara anticipazioni | il colpo di scena | un triangolo amoroso sconvolge tutto

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Tanti colpi di, sopratsentimentali, nelle prossime puntate di. Leche arrivano direttamente dalla Turchia ci promettono che non ci annoieremo. Ci sarà qualche nuovoche ci terrà incollati allo schermo, per capire come si evolveranno alla fine le vicende. Ecco tutte le. Le prossime puntate in onda … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

ilsipontino.net

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca, in onda dal 9 al 14 gennaio 2023 su Canale 5 , come sempre a partire dalle 14.10 . Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana : Puntata in onda Lunedì 9 gennaio 2023 ...Anche nel 2023 la Romagna, tradizionalmentedi divertimento e spettacolo, non si fa trovare ... Aprile Il 5 al teatro della Regina Simone Cristicchi ein "Torneremo ancora. Concerto mistico ... Anticipazioni Terra Amara, vendetta crudele di Demir: lacrime e disperazione! Tanti colpi di scena, soprattutto sentimentali, nelle prossime puntate di Terra Amara. Le anticipazioni rivelano un triangolo amoroso.Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 5 gennaio 2023 su Canale 5 rivelano che Yilmaz vorrebbe convolare a nozze con Mujgan, ma - più di - qualcuno si oppone a questo matrimonio ...