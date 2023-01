Terna | autorizzate due nuove linee in cavo interrato a Salerno

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato autorizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica l’intervento diche prevede la realizzazione di due nuovi elettrodotti ina 220 kV che collegheranno la Cabina Primaria “Porto” alla Cabina Primaria “Nord”. Per l’opera, che ha ottenuto anche il via libera della Regione Campania, la società che gestisce la rete elettrica nazionale ha previsto un investimento di circa 24 milioni di euro.realizzerà dueincompletamentodi oltre 5 km ciascuna. I tracciati dei nuovi elettrodotti inizialmente viaggeranno affiancati lungo la viabilità esistente. Successivamente la percorrenza sarà differente per poi tornare ad affiancarsi ...

Agenzia ANSA

Nell'ottica di garantire sinergia tra l'intervento die il progetto delle gallerie, è stato istituito un tavolo tecnico che ha visto coinvolti il Comune di Salerno (Assessorato all'Urbanistica