Termini | per la sicurezza serve più personale dopo anni di tagli

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Solol’accoltellamento della turista israeliana a, sono stati rafforzatile 20 i controlli alla stazione. Una decisione che offre la misura di come prima fossero insufficienti perché gli operatori delle forze dell’ordine nel corso deglisono stati dimezzati, nonostante i numerosi reati che avvengono nella stazione e nell’area limitrofe.che hanno portato alla chiusura di due importanti presidi di polizia nella stazione romana, lasciando così al caso ladei 480mila passeggeri dei treni e delle 800mila persone che utilizzano autobus e metropolitana ogni giorno. Passeggeri esposti a violenze e rapine che nel corso di questo 2022 non sono mancate. A maggio una turista è stata violentata appena fuori la stazione e a settembre la dipendente di un ...

ANAC

Prezzo e disponibilitàora, il OnePlus 11 è disponibile solo in Cina. Dovremo aspettare fino al 7 febbraio prima che lo smartphone arrivi in Italia. Indi prezzi in Cina, OnePlus ha ...Offrono un trio di slot M.2le unità SSD PCIe 4.0 e permettono di raggiungere anche elevate velocità indi numero di frame al secondo grazie ad uno slot PCIe 5.0 x16 prontouna scheda ... Se la piattaforma telematica non funziona, vanno riaperti i termini ... RIETI - Il Comandante della Stazione Carabinieri di Contigliano, Luogotenente Carica Speciale Amedeo Vallese, classe 1963, lascia il servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri. Arruolato ...L'accoltellamento della ragazza israeliana riporta d'attualità il tema del controllo del territorio nelle stazioni. Ora si interviene, ma secondo il sindacato il problema sono le carenze strutturali e ...