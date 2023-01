“Televoto truccato” | accuse al GF Vip | Signorini si smarca | “Ho chiesto all’azienda di…”

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Alfonsoè stato travolto dalle critiche ed ha deciso di rispondere per mettere finalmente in chiaro cosa sia accaduto con il. Alcuni telespettatori si sono riservati sui social per manifestare il dissenso per il risultato delle votazioni, così il timoniere del reality show ha detto la sua. Attraverso le colonne di Chi Magazine,ha messo a tacere tutti.pesantissime per il GF Vip: “Il voto è” La risposta di Alfonso(Ilovetrading.it)L’edizione in corso del Grande Fratello Vip non smette di riservare sorprese e, polemiche. Sin dall’inizio della messa in onda della stagione 2022 è stato chiaro che la squadra di vipponi sapientemente scelta dal conduttore e dal suo team avrebbe riservato ai telespettatori tanti colpi di scena. Alcuni, ...