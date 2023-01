Telefono | tv e internet | sbarca in Italia un nuovo operatore che cambia tutto

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ottime notizie in arrivo nel settore tech per tutti coloro che vivono in campagna e in tutte quelle zone dove il segnale per cellulari,e tv digitale fatica ad arrivare, o non arriva proprio. Grazie infatti alla nuovissima società Zefiro Net, joint venture al 50% tra Iliad e Windtre, ora anche le aree meno densamente popolate del nostro territorio nazionale verranno raggiunte dal segnale. Arriva la nuova società Zefiro per connettere anche le zone più difficili Con questa operazione, autorizzata dalle istituzioni e dalle rispettive autorità, Iliad e Windtre hanno scelto di lavorare in sinergia per accelerare la diffusione delle reti di telefonia mobile, incluse quelle 5G, con evidenti vantaggi in termini di disponibilità di servizi a banda ultralarga per gli abitanti delle aree in cui va ad operare la nuova joint venture. Zefiro Net ha acquistato la proprietà ...

QuiFinanza

Dopo un periodo passato come direttore generale della F1, Brawn ha deciso di ritirarsi al termine della stagione 2022, ma l'inglese ha ammesso di essere sempre disponibile per il circus ...Scopri le migliori offerte per Internet illimitato mobile e non doversi più preoccupare di quanto traffico si consuma nel mese. Tutti i dettagli sulle tariffe di gennaio Disporre di Internet illimitat ...