Taylor Mega | Per un mio scatto mi pagano dagli 8 ai 40mila euro

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Che i social fossero remunerativi per gli influencer era cosa nota ma quanto potessero essere alti i guadagni per un solo post ha lasciato spiazzati tutti. A parlarne?

Tag24

a 'Mattino Cinque' ha svelato i guadagni che riceve dalla sua attività di influencer : 'Per un post le aziende possono arrivare a pagare da 8 a 40 mila euro - ha spiegato l'ex concorrente ...E lo intervisto per Sorrisi in una delle lussuose suite del Wynn Resort,albergo sulla Strip, ...Sheridan, l'autore di "Yellowstone" e "1923", e la sua squadra hanno un grandissimo talento ... Taylor Mega: età, vero nome fidanzato, quanto guadagna e cosa ... A Mattino Cinque Taylor Mega svela quanto guadagna oggi, per un post, mentre prima era costretta a fare anche tre lavori ...Taylor Mega, ospite a “Mattino Cinque” parla dei suoi guadagni inseriti nel contesto dei social: “Da 8 mila a 40 mila euro per un post” ...