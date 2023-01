Taylor Mega | “Facevo tre lavori” ma adesso i suoi guadagni sono incredibili

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ospite in collegamento con Mattino Cinquesvela quanto guadagna a post. Cifre che lasciano senza parole e a cui Francesco Vecchi aggiunge che in Italiacirca 350 mila gli influencer e da poco è nata anche la AssoInfluecner, il sindacato dedicato a questo che è ovviamente un nuovo lavoro. Quelli die altre influencertali che a molti verrebbe la voglia di smettere di fare il proprio lavoro e buttarsi nei social ma non è poi così semplice. Se è vero che oggi purtroppo basta poco per diventare personaggi noti e avere tanti follower è un po’ più complicato restare a galla.ci è riuscita ma desidera sottolineare che lei non vende le sue foto su piattaforme private, non è per intenderci ...