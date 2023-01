La Prealpina

La nostra tecnologia è pronta,competere" e "competeremo con Tesla": "cercheremo di batterla" anche se "non sarà facile. Lo afferma l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos. "...Sempre se laleggere in questo modo la situazione. Perché potremmo dare anche un'altra ... MARSIGLIA (3 - 4 - 2 - 1): Lopez; Mbemba, Balerdi, Bailly; Clauss, Gueye, Rongier,; Under, ... Tavares,vogliamo competere con Tesla e cercare di batterla La nostra tecnologia è pronta, vogliamo competere" e "competeremo con Tesla": "cercheremo di batterla" anche se "non sarà facile. Lo afferma l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares.