Taraneh Alidoosti | l' attrice iraniana esce dal carcere grazie a una cauzione di 225mila dollari

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Rilasciata dopo 19 giorni dil'nota per aver recitato in alcuni film del regista Premio Oscar Ashgar Farhadi. Secondo quanto riferito dall'emittente Iran International,è stata rilasciata daldopo ben 19 giorni di reclusione. La liberazione sarebbe avvenuta dietro il pagamento di una cospicuadi(10 miliardi di rial). Il mese scorso, l', nota per le sue collaborazioni con il regista Premio Oscar Asghar Farhadi in film come About Elly e Il cliente, si era detta disposta a tutto pur di rimanere in Iran e prendere parte alle manifestazioni che da mesi ormai stanno scuotendo alle fondamenta l'intero paese. Il cliente: quando Asghar Farhadi ...