Tanti auguri a…

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Roberto Cravero compie oggi 59 anni. Cresciuto nel vivaio del Toro, ha vestito per 11 stagioni la maglia granata: nella stagione 1981-’82, poi dal 1985 al 1992 e infine dal 1995 al 1998, per un totale di 300 presenze e 18 reti, diventando dapprima pedina fondamentale e poi capitano della squadra. Da tutto il Torino Football Clubdi buon compleanno! Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

