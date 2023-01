Tabellone Atp Adelaide 1 2023 | Djokovic guida il seeding | presenti Sinner e Sonego

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ildell’Atp 250 di, torneo che apre il nuovo anno sul cemento australiano, e che si giocherà nella settimana tra l’1 e l’8 gennaio. Comincia quindi la nuova stagione, con il ritorno di Novaknella terra dei canguri, e da testa di serie numero 1 delanche Jannik, che partirà invece come numero 6 del, e Lorenzo, che vedrà in Daniil Medvedev il primo ostacolo da provare a superare. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIATPSECONDO TURNO (1)vs Halys (Q) Safiullin vs (7) Shapovalov (3) Medvedev b. Kecmanovic 6-0 6-3 (8) Khachanov b. Draper 6-4 6-2 (6) ...

Tag24

Roberto Bonadio (187e numero 8 del) è stato eliminato agli ottavi di finale del challenger di Noumea (130.000 $ di montepremi sul cemento) dall'argentino Facundo Diaz Acosta (191), il quale ha prevalso per ...ITALIA - POLONIA IN TVQUARTI DI FINALE PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV CALENDARIO ...TORNEO IN TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING/... Tennis, ATP Adelaide 2023: il tabellone • TAG24 Roberto Bonadio (187 Atp e numero 8 del tabellone) è stato eliminato agli ottavi di finale del challenger di Noumea (130.000 $ di montepremi ...A che ora e come seguire il match tra Cobolli e l'olandese Van De Zandschulp, partita di secondo turno al torneo ATP 250 di Pune 2023.