Svolta di Israele sempre più a destra

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Dopo i risultati delle elezioni è da monitorare la , che assume tratti preoccupanti. Tra le più rilevanti novità dell’ultima tornata elettorale insi registra l’affermazione del Partito Sionista Religioso. Il partito ha ottenuto 14 dei 120 seggi parlamentari. Ciò è avvenuto per via dell’alleanza con il partito Noam, ma di che alleanza parliamo specificatamente? Il Partito Noam si configura anch’esso all’estremaed è famoso per le posizioni omofobe. Ma non è il solo; Si aggiunge all’alleanza un terzo partito,di estrema: Potere Ebraico. A capo di Potere Ebraico vediamo Itamar Ben-Gvir, figura in ascesa del momento. La situazione non è delle migliori e non c’è niente che faccia dubitare che la fazione di Ben-Gvir possa aspirare a un ruolo di peso nel futuro governo guidato da ...