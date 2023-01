Supplenze docenti | le ultime nomine assegnate da GPS

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)anno scolastico 2022/23: la pubblicazione dei bollettini con inominati in base alle preferenze espresse nella domanda presentata su Istanze online entro il 16 agosto ore 14. Ileggono dalla pubblicazione se e in quale sede sono stati assegnati. L'articolo .

Orizzonte Scuola

Le disponibilità derivanti dal part - time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento ditemporanee fino al termine delle attività ...... assunzione in ruolo dei precarie ATA che abbiano svolto 3 anni dinelle scuole, con concorso di titoli e servizi; stessi diritti contrattuali del personale in ruolo in materia di ... Supplenze docenti, se si richiede il part time la cattedra al 31 agosto diventa al 30 giugno Sono ancora 51.000 le cattedre che il Miur dovrà assegnare al personale docente per le immissioni in ruolo: tutti i chiarimenti nell'articolo ...Supplenze anno scolastico 2022/23: siamo ad un momento di svolta. Gli Uffici Scolastici proseguono con le nomine sui posti che erano ...