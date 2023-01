Superenalotto | centrato 5+1 a Lettomanoppello vinti 500mila euro

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Pescara - Ilregala oltre mezzo milione dia un giocatore a(Pescara), dove è statoun '5+1': la schedina vincente è stata giocata presso il punto vendita Bar La Coccinella situato in Piazza Umberto I 31 tramite gioco da tastiera; la somma vinta ammonta a 532.035,70. Il '6' continua a sfuggire e il jackpot per il prossimo concorso delraggiunge la cifra record di 342,2 milioni di. leggi tutto

