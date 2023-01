Super Lig | seconda vittoria in fila per il Karagumruk di Pirlo

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)diper il Fatihdi Andrea, che passa per 4-2 in casa del Kayserispor e risale fino al decimo posto con 19 punti in 16 gare. Mercan, la doppietta di Diagne e Shukurov regalano il successo alla squadra dell’ex centrocampista mentre l’Alanyaspor di Francesco Farioli perde male 4-1 sul campo del Kasimpasa (di Koka nel recupero il gol della bandiera) e resta nono a quota 21 ma con 17 partite giocate. SportFace.

