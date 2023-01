Calciomercato.com

...dopo la fine del suo secondo matrimonio) Wanda Nara ha sedotto i fan dei social con una...al padre delle sue figlie (con cui la situazione è degenerata dopo il suo tradimento con Eugenia).Luiscon la maglia del Gremio (Twitter @LuisSuarez9)Il 'Tricolor' non poteva farsi regalo migliore per il ritorno in massima Serie A. 'Sono pronto per questa bellissima sfida - le prime ... Suarez, le FOTO del primo allenamento con il Gremio China Suárez la rompe en las redes sociales. Foto: Instagram En esta ocasión, Suárez posó desde el ascensor del hotel con un jugado look para pasear por la noche. La famosa lució una minifalda de ...Varias figuras del espectáculo expresaron su apoyo hacia los papás del joven y pidieron Justicia en sus redes sociales.