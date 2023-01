Striscia la Notizia | perché Enzo Iacchetti conduce ancora da casa? Ecco il motivo e quando torna

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Sonoti dietro il bancone dila, Ezio Greggio ed. Ma il 'Sior Enzino' continua a essere in ' smart working ' . In molti si sono chiesti il, e sono apparsi ...

Corriere della Sera

Sono tornati dietro il bancone dila, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti . Ma il 'Sior Enzino' continua a essere in ' smart working ' . In molti si sono chiesti il motivo, e sono apparsi preoccupati. Il comico nelle ...Su Life Delfi andrà in onda stasera alle 20.35 anche un approfondimento dila, su Canale 5, dove sarà intervistata Letizia Marsili, docente del dipartimento di scienze fisiche e ... «Striscia la notizia», ecco perché Enzo Iacchetti conduce ancora da casa Un dissuasore salva i delfini dalle reti da pesca: il progetto dell'Università di Siena protagonista a Striscia la ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...