Stretta sui tassi e deficit costano 84 miliardi in tre anni

Il Sole 24 ORE

Nel 2023 - 25 la spesa per interessi sarà di 270,2 miliardi contro i 186,1 calcolati nel Def di aprile. Il costo medio all'emissione è al top dal 2013 e quest'anno andranno collocati 510 miliardi ...... in calo anche in Francia, e scommettono su un ammorbidimento dellamonetaria della Bce. ... che si consolida al di sopra dei 2 euro dell'aumento di capitale, dopo la rimozione del divieto... Stretta sui tassi e deficit costano 84,1 miliardi in tre anni Nel 2023-25 la spesa per interessi sarà di 270,2 miliardi contro i 186,1 calcolati nel Def di aprile. Il costo medio all'emissione è al top dal 2013 e quest'anno andranno collocati 510 miliardi ...Non solo il carovita s'affievolisce in Germania, Spagna e Francia. Anche dai Btp italiani e dallo spread arrivano segnali di distensione. Gli osservatori ...