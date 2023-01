Stranger Things 5 | Sadie Sink sull’addio spaventoso e triste al suo personaggio

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La fine disi avvicina esi prepara a un addio. Mercoledì mattina, laha parlato apertamente con Hoda Kotb e Jenna Bush di Today del finale della quarta stagione e di ciò che accadrà dopo la quinta e ultima stagione del successo di Netflix.talks about #Season 5 and saying goodbye to the character she’s played for the last 6 years. pic.twitter.com/0xaZ3Zlt7f — TODAY with Hoda & Jenna (@HodaAndJenna) January 4, 2023ha ammesso di non saperne molto. “Sappiamo che sta accadendo e che è l’ultima stagione, quindi sarà sicuramente emozionante“, ha detto l’attrice, che stava promuovendo il suo ultimo ...