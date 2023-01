Stellantis - Si intensifica la collaborazione con Archer per produrre velivoli elettrici

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)rafforza i legami industriali e azionari con l'azienda statunitenseAviation peril Midnight, un velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL). Il mezzo, in grado di trasportare quattro passeggeri e un pilota, è caratterizzato da un carico utile di 454 chili, da un'autonomia di 161 chilometri (ripristinabile in circa 10 minuti) ed è ottimizzato per viaggi di breve distanza, intorno ai 32 chilometri. Si parte dalla fabbrica. In particolare, il gruppo automobilistico, già partner strategico dell'dal 2020 e azionista dal 2021, collaborerà nella realizzazione dell'impianto annunciato dalla stessaa Covington (Georgia), dove è previsto l'avvio delle attività produttive nel 2024, e apporterà tecnologie e competenze avanzate in campo industriale e ...

Quattroruote

i test in corso del futuro pick - up medio Fiat Landtrek . Per ora, tutti i prototipi indossano ancora il logo Peugeot. In Brasile nelle scorse ore sono stati avvistati due ...La guerra, d'altra parte, s'e non se ne vede la fine, benché qualcuno parli di flebili ... Sono in progresso titoli dell'automotive come Ferrari +1,23% e+1,12%. Bene Prysmian +1,... Si intensifica la collaborazione con Archer per produrre velivoli elettrici - Quattroruote.it Il gruppo automobilistico amplia l'accordo con l'azienda statunitense nel campo degli eVTOL per accelerare la commercializzazione del primo prodotto, il Midnight ...