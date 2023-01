Stellantis - Si intensifica la collaborazione con Archer per produrre velivoli elettrici

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)rafforza i legami industriali e azionari con l'azienda statunitenseAviation peril Midnight, un velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL). Il mezzo, in grado di trasportare quattro passeggeri e un pilota, è caratterizzato da un carico utile di 454 chili, da un'autonomia di 161 chilometri (ripristinabile in circa 10 minuti) ed è ottimizzato per viaggi di breve distanza, intorno ai 32 chilometri. Si parte dalla fabbrica. In particolare, il gruppo automobilistico, già partner strategico dell'dal 2020 e azionista dal 2021, collaborerà nella realizzazione dell'impianto annunciato dalla stessaa Covington (Georgia), dove è previsto l'avvio delle attività produttive nel 2024, e apporterà tecnologie e competenze avanzate in campo industriale e ...

Inoltre,, intenzionata a produrre in serie l'eVTOL di Archer sulla base di un contratto in esclusiva, vuole diventare un investirore di lungo termine dell'azienda statunitense, fornendo ...