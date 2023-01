Stazione Termini diventata un incubo per viaggiatori e dipendenti

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Diciamoci la verità: le stazioni ferroviarie in Italia non sono mai state un bel posto da vedere, tra scippatori, clochard, degrado urbano, venditori ambulanti, rifiuti, topi, immigrati senza controllo e assenza o carenza di segnaletica. Certo, da alcuni anni molte sono state messe a nuovo con riverniciature, macchinette automatiche e gallerie commerciali. Ma alcuni problemi L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

La Stampa

... meticolosamente estrapolate dalla Polfer dal sistema di videosorveglianza dellache la polizia ha poi diffuso fra tutte le forze dell'ordine in ogni angolo del Paese dopo la fuga ...... il senzatetto polacco accusato di tentato omicidio per aver accoltellato, la sera del 31 dicembre, alladi Roma, una ragazza israeliana di 24 anni. I due carabinieri che lo hanno ... Roma, identificato l'aggressore della turista israeliana alla stazione Termini: è un senzatetto polacco È stato arrestato a Milano da due carabinieri fuori servizio l’uomo identificato come l’aggressore della ragazza israeliana accoltellata a Termini.Il volto dell'aggressore, di nazionalità polacca, era stato identificato dalla Polizia attraverso le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza ilmamilio.it E' stato arresta ...