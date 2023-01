Stazione Termini diventata un incubo per viaggiatori e dipendenti

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Diciamoci la verità: le stazioni ferroviarie in Italia non sono mai state un bel posto da vedere, tra scippatori, clochard, degrado urbano, venditori ambulanti, rifiuti, topi, immigrati senza controllo e assenza o carenza di segnaletica. Certo, da alcuni anni molte sono state messe a nuovo con riverniciature, macchinette automatiche e gallerie commerciali. Ma alcuni problemi L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Si chiama Sari Enterprise il cervellone che ha permesso la rapida identificazione di Aleksander Mateusz Chomiak , il 24enne senzatetto polacco che ha accoltellato una 24enne nelladi Roma. E' un software per il riconoscimento dei volti della polizia che, per cercare e trovare qualcuno nel suo database da 10 milioni di volti, ci mette meno di un minuto. E nel ......di San Salvo i due Carabinieri fuori servizio che lo scorso martedì pomeriggio hanno arrestato sul treno diretto a Brescia la studentessa israeliana di 24 anni accoltellata alladi ... Aggressione a Roma Termini, ha un volto l'accoltellatore: è un giovane clochard polacco Una guida turistica sostiene di aver visto un uomo che potrebbe essere Chomiak girare armato in zona Prati a Roma già nel pomeriggio del 31 dicembre ...Abruzzo – Nicoletta Piccoli e suo marito Filippo Consoli sono i due Carabinieri che hanno riconosciuto e permesso di arrestare Aleksander Mateusz Chomiak all’interno della stazione Centrale di Milano.