Stati Uniti | la FDA autorizza la vendita della pillola abortiva nelle farmacie al dettaglio

Il Post

A dicembre, l'Ism manifatturiero - l'indice che misura la performance del settore manifatturiero negli- è sceso rispetto al mese precedente a 48,4 punti dai 49 del mese precedente. Deluse le attese degli analisti che avevano pronosticato un dato a 48,5 punti. Il dato segna una contrazione ...Il Dell Alienware M18 ha un prezzo di partenza di 2.099 Dollari negli, tuttavia, la società ha annunciato che all'inizio saranno disponibili solo modelli con specifiche più elevate. I ... L’ambasciata degli Stati Uniti a Cuba ha ricominciato a rilasciare visti per immigrati, per la prima volta dall’inizio dei casi di “sindrome dell’Avana” Negli Stati Uniti le farmacie al dettaglio potranno vendere la pillola abortiva mifepristone, ossia uno uno steroide sintetico utilizzato come farmaco per l’aborto chimico nei primi due mesi della ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 04 gen - A dicembre, l'Ism manifatturiero - l'indice che misura la performance del settore manifatturiero negli Stati Uniti - e' calato rispetto al mese prec ...