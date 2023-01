(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Seduta sugli scudi per i titoli di Stato italiani, in un contesto di acquisti per tutto il debito pubblico dell'Eurozona. Lotra Btp eè sceso sotto i 200base per la prima volta da ...

Agenzia ANSA

Seduta sugli scudi per i titoli di Stato italiani, in un contesto di acquisti per tutto il debito pubblico dell'Eurozona. Lotrae Bund è sceso sotto i 200 punti base per la prima volta da metà dicembre, attestandosi a quota 199,7, in calo di 10,5 punti base. Il rendimento del decennale italiano è sceso di 22,1 ...In sensibile calo, per quanto riguarda i titoli di Stato, lotra i rendimenti die Bund decennali, sceso in area 201 punti base con il rendimento del decennale italiano al 4,29% e quello ... Spread Btp-Bund chiude a quota 199 punti, rendimento al 4,26% - Ultima Ora Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 200 punti base per la prima volta da metà dicembre, attestandosi a quota 199,7, in calo di 10,5 punti base. Il rendimento del decennale italiano è sceso di ...Il rendimento del titolo di Stato italiano a 10 anni scende al 4,319%, mentre il pari durata tedesco rende il 2,289%, portando lo Spread Btp-Bund a 201 punti base. Ore 15:35 Ftse Mib consolida i ...