Sport invernali | esordio stagionale a Winterberg per le squadre italiane di skeleton e bob

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Manca sempre meno all’in Coppa del Mondo della squadra diguidata da Maurizio Oioli. Gli azzurri saranno impegnati sul budello di, in Germania, nella giornata di venerdì 6 gennaio. Gli atleti protagonisti saranno Mattia Gaspari, Amedeo Bagnis, Alessia Crippa e Valentina Margaglio, sotto la guida dei tecnici Andrea Gallina, Wilfried Schneider e Thomas Platzer. Sul catino dici sarà anche la squadra italiana di bob, che il 7-8 gennaio farà il suo debuttoin Coppa del Mondo. A formare la squadra saranno Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Lorenzo Bilotti, Alex Pagnini, Mattia Variola, Fabio Batti, Jose Obou, Robert Mircea e Riccardo Ragazzi. “La squadra diè cresciuta molto, facendo un bel passo ...

Eurosport IT

La valle Ampezzana è soffocata dal traffico automobilistico: in tutti i week - endci ...vetrina non sia solo un luccicante miraggio che si esaurisca appena spenti i riflettori dello, è ..."Fondazione Cortina ha iniziato con grande determinazione un cammino che guarda al futuro e che vuole rendere la Regina delle Dolomiti sempre più protagonista degli. Si tratta di un ... Sport invernali - programma della settimana: Tour de Ski e Quattro Trampolini, torna il biathlon Oggi mercoledì 4 gennaio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. Primi appuntamenti del nuovo anno solare con lo sci alpino: la Coppa del Mondo ci terrà compagnia con lo slalom femminile a Z ...È quanto emerge dallo SKI Report – World Residential Winter 2022-2023” di Savills, che analizza il mercato residenziale delle destinazioni sciistiche in tutto il mondo con i servizi e gli strumenti ne ...