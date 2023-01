Sport in tv oggi mercoledì 4 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)ci aspetta una giornata ricca di. L’Italia scenderà in campo a Brisbane per fronteggiare la Polonia nel playoff cittadino della United Cup, la nuova competizione per Nazionali di tennis: Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti cercheranno il colpaccio sul cemento australiano, con l’obiettivo di raggiungere la semifinale. Proseguiranno anche gli altri tornei di tennis, con Jannik Sinner e Lorenzo Sonego che scenderanno in campo ad Adelaide per il doppio. Abbuffatta diinvernali: la Coppa del Mondo di sci alpino tornerà in scena con lo slalom femminile di Zagabria e lo slalom maschile di Garmisch, la Tournée dei Quattro Trampolini proseguirà con la terza tappa a Innsbruck, mentre il Tour de Ski continua la sua marcia con le 20 km a ...