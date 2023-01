Spoil system all’Agenzia del farmaco Salta il dg Magrini

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Losarà applicatoitaliana del. L’attuale direttore generale dell’Aifa, Nicola, ha ricevuto una lettera dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, per la conclusione del suo incarico. Dunquelascerà l’Agenzia il 23 gennaio. L’incarico del direttore generale dell’Agenzia italiana del, Nicola, si concluderà il prossimo 23 gennaio Nei giorni scorsi, in un’intervista a Repubblica, aveva criticato il governo a proposito della gestione dell’emergenza Covid.. “Siamo uno dei paesi più vaccinati al mondo – aveva detto il direttore dell’Aifa -, e con i vaccini migliori. Ma non dobbiamo sederci sugli allori. Non si vive di rendita e la campagna deve essere ...

Adnkronos

Il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini , ha ricevuto una lettera dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, per la conclusione del suo incarico. Loviene quindi applicato all'ente che in questi quasi tre anni di pandemia è stato al centro di grande attenzione. Magrini, che era stato presidente prima dell'arrivo del virologo Giorgio ... Nomine, altri 20 giorni per lo spoil system poi le partecipate: il metodo Meloni