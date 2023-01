Spezia-Atalanta le pagelle e il tabellino della partita

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) . Torna in campo la Serie A e il fantacalcio: vediamo com’è andata. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’di Gasperini torna in campo in vista del 16° turno di campionato. Ad attendere la ‘Dea’ c’è lodi mister Gotti, alla ricerca di punti salvezza Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Fantacalcio ®

1 Gli occhi della Juventus su. Presenti sulle tribune del Picco scout bianconeri, con un nome in cima al taccuino degli osservati speciali: Jakub Kiwior . Il centrale classe 2000 è una delle rivelazioni della ...Utd - Bournemouth 3 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Salernitana - Milan 1 - 2 12:30 Sassuolo - Sampdoria 1 - 2 14:302 - 0 14:30 Torino - Verona 0 - 1 16:30 Roma - Bologna 16:30 Lecce - ... Spezia-Atalanta, la conferenza di Gasperini Gianluca Di Marzio ha rivelato che un osservatore della Juventus è a La Spezia per seguire la sfida tra lo Spezia e l'Atalanta per visionare da vicino Kiwior: "Riparte la Serie A e ...Un ritorno in campo pieno di novità e anche lo Spezia è in vantaggio sull'Atalanta per 2-0. Gyasi ha sbloccato la partita al 7', mentre Nzola, oltre a raddoppiare al 31', ...